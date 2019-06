Presentatrice Froukje de Both (47) ging zichzelf in het verleden regelmatig voorbij om anderen gelukkig te maken, vertelt ze in een interview met Libelle.

De Both trok naar eigen zeggen vaak mensen aan van wie ze het gevoel kreeg voor ze te moeten zorgen.

"Het was een eyeopener toen ik mij dat realiseerde", stelt de presentatrice. "In plaats van: is dit wel fijn voor de ander, vraag ik me nu ik dat weet vaker af: wat wil ik zelf eigenlijk? En dan ga je de juiste mensen aantrekken."

Ook in haar vorige relaties stond het zorgen voor anderen vaak voorop. De Both, die ongeveer een jaar geleden haar relatie met Niek van der Bruggen zag stuklopen, realiseert zich nu dat je niet voor een ander kan bepalen hoe zijn leven verloopt. "Dat inzicht is een grote levensles voor mij geweest."

De presentatrice heeft onlangs een nieuwe site gelanceerd Kees! , waar het loslaten van ideaalbeelden voorop staat.