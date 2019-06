Prins Harry en Meghan Markle hebben besloten om niet langer door te gaan met de liefdadigheidsinstelling, the Royal Foundation, die ze samen met prins William en Kate Middleton besturen. In plaats daarvan richten ze een eigen stichting op.

Dat bevestigt het Britse koningshuis, nadat er al langer geruchten gingen dat de prins en zijn echtgenote de liefdadigheidsinstelling zouden verlaten. De verandering in organisatiesamenstelling is gemaakt omdat de huidige structuur niet optimaal is, blijkt uit de verklaring die donderdag is gegeven.

Details over de stichting die Markle en de prins gaan opzetten, zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de twee koppels in de toekomst blijven samenwerken op het gebied van goede doelen.

Markle voegde zich in mei 2018 bij de instelling, na haar huwelijk met Harry. The Royal Foundation werd in september 2009 opgericht door de broers William en Harry en wordt gebruikt voor alle liefdadigheidsactiviteiten die zij ondernemen. Hiertoe behoren zaken op het gebied van de jeugd, ouderen, kunst en sport.

Ook de Invictus Games, het jaarlijkse sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger, wordt georganiseerd onder de hoed van The Royal Foundation.