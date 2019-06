'Humberto Tan weer de fout in', Yolanthe Sneijder-Cabau keert terug op sociale media na relatieperikelen en Cornald Maas haalt uit naar Songfestival-profiteurs. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Once a cheater always a cheater. Hoewel die uitspraak niet helemaal opgaat als we naar verschillende onderzoeken kijken, is het een bekend gezegde geworden. En eentje die keer op keer bevestigd lijkt te worden als we kijken naar de relaties in de entertainmentindustrie.

Dames en heren die in eerste instantie dolgelukkig lijken met hun geliefden, ontmoeten nieuwe mensen op sets, tijdens het opnemen van muziek en op feestjes, en hopla: een affaire is in gang gezet. Soms lopen die affaires uit op heel nieuwe relaties en vergeten we bijna met wie de mensen eerst waren, soms wordt het één groot slepend drama.

Bij Humberto Tan kunnen we zonder enige twijfel van de tweede versie spreken. Zijn vermeende affaire met Dionne Stax, die nog altijd door niemand is bevestigd, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen in entertainmentland en vele, vele vragen die onbeantwoord bleven.

Weekend schrijft deze week dat Humberto niet geleerd heeft van de vele avonden die hij in zijn vrijgezellenflat in Amsterdam doorbracht, en dat ook de avonden op de bank slapen niet hebben geholpen: hij zou gewoon weer de fout in zijn gegaan.

Wederom met een collega, want naast presentator is Humberto tegenwoordig ook fotograaf en de dame in kwestie is dat ook. Ze is daarnaast 28 jaar jonger dan Humberto en zou regelmatig "erotische appjes en berichtjes" van hem ontvangen.

Humberto heeft middels zijn manager laten weten niet te willen reageren op de geruchten, maar de foto die hij donderdag deelde op Instagram spreekt boekdelen: een foto met zijn partner Ineke, met slechts een hartje als bijschrift. Vermeende geliefde Fleur is iets spraakzamer, zij impliceert in een reactie bij Shownieuws dat er wel degelijk iets aan de hand is, zo vinden de deskundigen van het programma.

"We hebben elkaar leren kennen vanuit de fotografie en het is altijd de bedoeling geweest dat wij samen mooie fotografieprojecten zouden gaan maken en gaan doen. Maar ja, daar is dit verhaal uiteindelijk uitgekomen en ik ga nu niet bevestigen of ontkrachten wat wel of niet juist is. Maar ik denk wel dat er genoeg geschreven is, en dat ik daar niet verder nog iets aan hoef toe te voegen. De een zegt van wel en de ander zegt van niet, en ik wil me daar niet over uitlaten. Want dan komt daar weer automatisch een tegenreactie op."

Ze is terug

Plaatjes van stranden, schattige foto's van een peuter en kiekjes die ons wijzen op het onrecht in de wereld. We hebben ze niet echt hoeven missen, want Instagram staat er vol mee, maar nu hebben we ze ook eindelijk weer van Yolanthe Sneijder-Cabau.

Sinds 1 maart was het stil op de socialemediaplatformen van de presentatrice. Destijds maakten zij en haar man Wesley bekend dat er wat problemen in hun relatie waren. Wesley plaatste daarna nog een foto van zijn gezin met de tekst dat hij het meerdere keren verknald had en ook daarna volgde gewoon nog updates, maar Yolanthe bleef opvallend afwezig.

Op Vaderdag werden fans en volgers verrast door een bericht van Yolanthe: ze eerde weliswaar niet haar echtgenoot en de vader van hun zoon Xess Xava, maar gebruikte de gelegenheid om aandacht te vragen voor Free a Girl, het goede doel waarmee ze samenwerkt.

Langzaamaan komt Yolanthe uit haar socialwinterslaap: een foto met Xess Xava in een tentje, een foto van haar kindercollectie bij de Hema. Ineens verschijnen er ook weer Instagram Stories en is het net alsof Yolanthe nooit gestopt is met plaatsen.

Mensen zijn blij met de terugkomst van Yolanthe, maar de echte fan klikt verder dan de nieuwe berichten en dan valt er iets op: Wesley is niet getagd in foto's waar hij op staat en XaXa.Boutique, de winkel die hoorde bij het restaurant van het stel op Ibiza, heeft een geheel leeg Instagram-account. Het Instagram-account van het restaurant bestaat nog wel, maar de geruchten dat XaXa verkocht is lijken nu bevestigd: op Google staat dat de eetgelegenheid definitief gesloten is.

Al met al schudt de terugkomst van Yolanthe de entertainmentwereld in ieder geval weer een beetje wakker. De komende weken zullen de berichten kritisch worden afgezocht op hints over hoe het nu met de relatie staat.

'Grijpgrage 'belanghebbenden''

Jarenlang wilde geen bekende Nederlander zijn of haar vingers branden aan het Eurovisie Songfestival. Na de flops van Hind en De Toppers mochten Sieneke en Joan Franka het proberen en zelfs de 3JS konden ons niet redden uit de neerwaartse spiraal: acht jaar lang haalden we de finale niet eens.

Tot Anouk in 2013 besloot dat het tijd was om in te grijpen: voor het eerst in jaren stond Nederland in de finale en Anouk wist met haar Birds zelfs een plek in de top tien te halen. The Common Linnets gingen het jaar daarop daaroverheen met hun tweede plaats en afgezien van Trijntje Oosterhuis wisten de Nederlandse artiesten steeds een finaleplek te bemachtigen.

Duncan Laurence wist, zoals iedereen in Nederland goed in het hoofd heeft zitten, dit jaar eindelijk de winst binnen te slepen. En dat maakt dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar hier is en iedereen ineens fan blijkt.

Ook BN'ers zijn ineens weer hartstikke enthousiast. Hoewel de aanmeldingen om Duncan op het podium op te volgen nog niet in het openbaar worden gedaan, zijn er des te meer mensen die zich geroepen voelen het festijn te presenteren.

Wendy van Dijk, Anna Nooshin, Chimène van Oosterhout: noem een bekende Nederlander en er is een aanmelding van binnen. Als het goed gaat, wil iedereen meedoen, zo blijkt maar weer.

Cornald Maas, die al jarenlang verbonden is aan het Songfestival, het commentaar levert bij de wedstrijd en in de selectiecommissie zit, kan dat niet waarderen. Dat bleek wel uit een tweet die hij deze week deelde: "Grappig toch hoe allerlei grijpgrage 'belanghebbenden' en 'kandidaat-presentatoren' die nooit een cent om dat hele Songfestival gaven zichzelf nu schaamteloos naar voren schuiven voor 'n plekje in de frontlinie."

Van Jan Smit, die naast Cornald in het commentatorhok zit, lijkt al vast te staan dat hij in 2020 op het podium zal staan, maar in alle polls, bemoeienissen en aanmeldingen lijken mensen te vergeten wie er verder altijd in de basis heeft gestaan.

De NPO maakt voorlopig nog helemaal niks bekend en dus kunnen we voorlopig alleen maar gissen wie het gaat doen: wordt het een influencer of een presentator?