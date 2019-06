Het Israëlische topmodel Bar Refaeli (34) is in verwachting. Samen met zakenman Adi Ezra kondigt zij donderdag op Instagram aan dat er een derde kind op komst is.

"Oeps, het is weer gebeurd", schrijft Refaeli bij een video die zij deelt op Instagram. In het Hebreeuws vertelt het model zwanger te zijn.

In oktober 2017 kreeg zij een dochter, Elle. Ook is het model, dat in mei te zien was als presentatrice van het Eurovisie Songfestival, moeder van de bijna driejarige Liv.

Refaeli, die jarenlang een relatie had met Leonardo DiCaprio, trouwde in september 2015 met de tien jaar oudere Ezra. De zakenman is erfgenaam van een van de rijkste families in Israël.