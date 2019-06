Loek Kessels, beter bekend als 'Lieve Mona' van haar gelijknamige probleemrubriek in het tijdschrift Story, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar dochter Katinka woensdag aan De Telegraaf.

Kessels leed de afgelopen twee jaar aan darmkanker en nam vorige week al afscheid op haar Facebook-pagina.

"Twee jaar heb ik gevochten tegen een ziekte, waartegen nauwelijks te vechten valt. De insiders weten het. Ik ben een vechter. Maar nu zijn er geen opties meer. Dus heb ik besloten te kiezen voor de laatste mogelijkheid: nog steeds rechtop en menswaardig. Niet lang meer. Misschien een week, zo is me door degenen die het weten kunnen verteld", aldus Kessels.

De schrijfster werkte meer dan 25 jaar bij Story, van 1974 tot begin 1999 en vanaf 2006. Volgens Kessels kreeg ze elke week gemiddeld driehonderd brieven.

Daarnaast schreef ze enkele romans, kinderboeken en werkte als tekstschrijver. Ook had ze probleemrubrieken op Radio Limburg/Maastricht en bij de Limburgse radiozender L1.

Kessels wilde regie in eigen handen houden

In een laatste interview met De Limburger op 9 juni liet Kessels weten dat haar bericht op Facebook vooral bedoeld was als afscheid voor haar vele onlinevrienden.

"Het was niet mijn bedoeling om publiekelijk mijn dood aan te kondigen. Maar in feite is dat nu wel zo natuurlijk. Het is niet zo dat ik nog één keer in de publiciteit wilde. Het ging mij erom dat al die leuke lieve mensen die ik via Facebook ken, zich niet hoeven af te vragen wat er gebeurd is."

De auteur vertelde ook aan de krant dat ze de regie in eigen handen wilde houden en daarom voor euthanasie koos. "Het is eigenlijk net als bij een narcose. Je krijgt een spuit en voor je het weet, tuimel je weg. Wat is er nou genadiger dan dat?"