Taylor Swift en Katy Perry zijn weer goed bevriend met elkaar en hebben hun ruzie voorgoed bijgelegd, vertelt Swift woensdag in een Brits radioprogramma.

"Ik denk niet dat er veel mensen van op de hoogte waren, omdat het herstellen van onze band plaatsvond in de privésfeer", zegt de zangeres in Heart Breakfast With Jamie Theakston and Amanda Holden.

"Ik wilde het nieuws pas met de buitenwereld delen als ik er zeker van was dat het niet alleen weer goed zat tussen ons, maar we ook weer vriendinnen waren", aldus Swift.

Perry speelt een rolletje in Swifts nieuwe videoclip bij You Need to Calm Down, die op 17 juni uitkwam. Het was de eerste keer sinds hun ruzie dat de twee zangeressen weer samen te zien waren.

Aan het eind van de video geven de twee, respectievelijk verkleed als een zak friet en een hamburger, elkaar een omhelzing, waarmee zij aan het publiek laten zien dat hun ruzie weer is bijgelegd.

'Grappig, maar ook emotioneel'

"Het was echt leuk om het op een grappige manier naar buiten te kunnen brengen, en uiteindelijk ook best emotioneel," besluit Swift.

Het conflict tussen de twee begon in 2014, toen Swift in een interview aangaf dat Perry haar wereldtournee probeerde te saboteren door achtergronddansers van haar in te pikken. Later beschuldigde Perry haar rivale van karaktermoord. De twee zouden ook liedjes over elkaar hebben geschreven, zoals Swish Swish (Perry) en Bad Blood (Swift).