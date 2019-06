Ook de 10.000 euro die Patricia Paay administratiekantoor Osuro verschuldigd zou zijn, hoeft zij niet terug te betalen. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant bepaalde woensdag dat het bedrag als een gift kan worden gezien.

In de zitting bekeek de rechter het aangeleverde bewijs van het administratiekantoor, dat zou moeten aantonen dat de televisiepersoonlijkheid de 10.000 euro inderdaad van hen heeft geleend.

Osuro Holdings B.V. klaagde Paay aan voor een openstaand bedrag van 93.000 euro. Eerder werd al besloten dat zij dit bedrag mocht houden, alleen over de 10.000 euro was nog onduidelijkheid.

Volgens De Telegraaf is Paay, die momenteel in een zorghotel in Breda verblijft nadat zij thuis van de trap was gevallen, "erg blij" met het vonnis.

Osuro laat weten te overwegen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. "Wij gaan het vonnis bestuderen om te bepalen of hoger beroep wordt ingesteld", aldus de advocaat van het kantoor. "In een hoger beroep is het mogelijk om alle vorderingen opnieuw aan de orde te laten komen en om zo nodig in één keer nader bewijs te leveren van alle vorderingen.”

Paay zou vanaf 2015 meerdere bedragen hebben ontvangen van het bedrijf, dat is opgericht door Rob Rijsbergen, een goede vriend van haar. Hij werd in 2017 aan de kant gezet bij het bedrijf, waarna zijn zoon het overnam. Die zou voor zo'n 1,75 miljoen euro aan "dubieuze betalingen" hebben aangetroffen bij de overname.

Geld zou besteed zijn aan rechtszaak tegen GeenStijl

Het geld, dat door Paay werd gezien als een gift, zou zijn besteed aan onder meer de rechtszaak tegen GeenStijl. De zoon van Rijsbergen meent dat het om leningen ging en wil dat het geld wordt terugbetaald. Zijn vader heeft diverse keren tegen media gezegd dat hij zijn zoon niet steunt in de zaak.

Paay zegt niets te maken te hebben met de huidige eigenaar van Osuro. Ze zou het idee hebben dat ze in een "ordinaire familieruzie" terecht was gekomen. De vader en zijn zoon zouden met elkaar in gesprek moeten gaan, stelden Paay en haar advocaat.

De twee partijen probeerden te schikken, maar kwamen hier onderling niet uit. Daarna is besloten dat de rechter uitspraak moet doen in de zaak.