Katja Schuurman en Freek van Noortwijk treden zaterdag in het huwelijk. Hoewel ze de ceremonie strikt privé willen houden, zijn er wel een aantal details over hun bruiloft naar buiten gekomen.

Stel wil niet dat er pers aanwezig is bij het huwelijk

Het management van Schuurman liet vorige week weten dat het stel hun huwelijk "graag volledig in privésfeer wil vieren en beleven". Omdat zij wel veel aanvragen kregen van de pers om bij het huwelijk aanwezig te zijn, heeft het koppel besloten een fotomoment in te lassen voor de media. Dat fotomoment start om 12.00 uur. Schuurman en Van Noortwijk zullen geen interviews geven.

Ze trouwen in Nederland

Schuurman en Van Noortwijk hebben laten weten dat hun huwelijk in Nederland plaatsvindt. De bruiloft wordt op ongeveer een uur rijden van Amsterdam gevierd.

Schuurman trouwt in een jurk met een hoge split

In het TLC-programma Say Yes To The Dress Benelux zocht Schuurman samen met presentator Fred van Leer een jurk uit. Het gaat om een jurk met een hoge split en een diep decolleté. Uiteindelijk viel de keuze op de eerste jurk die ze aantrok en waarin ze zich "helemaal Beyoncé" voelt. "Freek is hier ook blij mee. Als ik hierin aankom, weet ik zeker dat ik een enorme grijns ga zien op zijn gezicht", aldus de presentatrice.

Haar ex Thijs Römer is op het huwelijk aanwezig

Schuurman en haar ex-man Thijs Römer zijn nog goed bevriend en de acteur zal daarom aanwezig zijn bij het huwelijk. Vermoedelijk neemt hij zijn vriendin Igone de Jongh mee. Schuurman en Römer zijn in 2015 gescheiden en hebben samen een dochter (Sammie).

Gasten krijgen een speciaal voor het huwelijkspaar gebottelde wijn

Vrienden van het stel die wijnmakers zijn, hebben een zelfgeproduceerde natuurwijn gemaakt die op de bruiloft wordt geserveerd. Aan de door Schuurman op Instagram gedeelde foto is te zien dat het om een rosé gaat. Het is niet de enige geste ter ere van hun huwelijk, vertelt Schuurman. "Zoveel vrienden dragen iets moois en liefdevols bij; wat een rijkdom om zoveel lieve mensen om ons heen te voelen! We kunnen niet wachten."

Een foto van de natuurwijn. (Foto: Instagram/Katja Schuurman)

De 44-jarige actrice en presentatrice maakte in 2018 bekend dat ze in het voorjaar van 2019 zou gaan trouwen met de 30-jarige chef-kok Van Noortwijk. De twee ontmoetten elkaar in zijn restaurant Guts & Glory. De chef-kok vertelde dat ze het al na een kwartier na deze eerste ontmoeting "ontzettend gezellig hadden in het toilet".

Bruidspaar eet veel groente op huwelijksdiner

In een video op Instagram laat Schuurman weten dat chef-kok Pépé Topper van Maris Piper Brasserie in Amsterdam het huwelijksdiner gaat bereiden. Uit de beelden blijkt dat er onder meer maïs, asperges en tomaten in de gerechten zitten.