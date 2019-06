Jim Carrey zou liever hebben dat fans een normaal gesprek zouden aanknopen, dan dat ze om selfies vragen. Dat vertelt de acteur in een interview met The Hollywood Reporter.

"Ik ben niet onbeleefd tegen mensen", vertelt de 57-jarige Carrey. "Maar in plaats van een selfie zou ik veel liever hallo zeggen. Wie ben jij, en wat doe je vandaag? Want selfies stoppen het leven."

De acteur licht toe: "Je trekt even een gezicht en dan gaat het op Instagram, om mensen een vals idee van relevantie te geven. Iedereen was zo weg van Steve Jobs, maar ik stel me hem voor in de hel terwijl hij wegrent voor demonen die een selfie willen."

Carrey speelt sinds vorig jaar in de komische serie Kidding, die tot nu toe alleen bij de Amerikaanse zender Showtime te zien is. In 2020 verschijnt hij voor het eerst in vier jaar weer in een speelfilm. Hij speelt dan de rol van Dr. Ivo Robotnik in Sonic the Hedgehog, de liveactionverfilming van de populaire SEGA-game uit de jaren negentig.