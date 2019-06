Journalist Jacques d'Ancona heeft in een gesprek met de Nieuwe Revu gezegd bang te zijn voor dementie en alzheimer. De recensent wil graag zo oud mogelijk worden met zijn volle verstand.

D'Ancona is veel bezig met de dood: "Zeker naarmate ik ouder word, want hoe je het ook wendt of keert, het levenseinde komt naderbij. Mijn mooiste einde is overmorgen zo pats-boem omvallen. Bang voor de dood ben ik niet. Maar het doemscenario dat ik vrees, is dementie, alzheimer of parkinson."

Het staat de journalist niet aan om te moeten stoppen met werken. "Wat ik niet wil, is dat anderen fluisteren dat ik mijn kunstje niet meer kan", zegt het oud-jurylid. "Als het niet meer gaat om een vakkundig oordeel te vellen over een theaterproductie wil ik dat zelf doorhebben. Ik wil het me kunnen realiseren dat het over is."

Naast de kwaliteit van zijn mentale leven vindt D'Ancona het belangrijk om in goede conditie te verjaren.

D'Ancona is vooral bekend van zijn juryvoorzitterschap in de Soundmixshow van Henny Huisman. Ook heeft hij in de jury gezeten van Ron's Honeymoon Quiz op RTL 4.