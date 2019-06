Touriya Haoud en haar ex-man Greg Vaughan worden het niet eens over de voogdij over hun drie zoons. Het model vertelt Shownieuws dat er inmiddels een rechter bij betrokken is.

Haoud en Vaughan maakten vijf jaar geleden een einde aan hun achtjarige huwelijk. In gesprek met Shownieuws vertelt Haoud dat een rechter hoopt dat het stel er door mediation uit kan komen. Mocht dat niet lukken, dan zal er in september een rechtszaak volgen.

Vaughan heeft inmiddels een nieuwe relatie en wil met zijn nieuwe geliefde verhuizen naar North Carolina, terwijl Haoud met de kinderen in Los Angeles wil blijven.

"Ik zou nooit mijn kinderen ontdoen van hun vader, want hij is gewoon een geweldige vader en ik ben ook een geweldige moeder. Ik vind dat we beiden in hun leven moeten zijn. Natuurlijk komen er nieuwe partners bij kijken, maar het moet niet zo zijn dat je zegt: 'Oh, nu wil ik bij mijn vriendin gaan wonen, ik wil 100 procent en jij komt maar gewoon lekker op bezoek een paar keer per jaar'", aldus Haoud.