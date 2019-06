Sylvie Meis werkt al jaren in de media, maar de inmiddels 41-jarige presentatrice merkt dat ze de laatste jaren vaker met "aanvallen" te maken krijgt. Ze heeft nog geen manier gevonden om daarmee om te gaan, schrijft ze in haar column in Grazia.

"Gaat het niet over mijn gezicht, dan is er wel ophef over een jurk waarmee ik allerlei snode plannen zou hebben gehad op een huwelijk. Wat ik ook doe, alles gaat snel out of control de laatste tijd", aldus Meis, die begin juni in een jurk die als te mooi werd bestempeld op de bruiloft van haar vriendin Barbara Meier was verschenen.

De presentatrice, die vooral werkzaam is in Duitsland, noemt het een "nieuwe fase" in haar leven. Meis schrijft dat ze uit het team van vrouwen om haar heen veel inspiratie haalt voor het omgaan met dergelijke kritiek.

"De verschillende reacties vanuit mijn team helpen me om de dingen voor mezelf te structureren en in het juiste perspectief te plaatsen. Wat ook hielp, in het geval van mijn jurk op het huwelijk van Barbara, is dat de bruid zelf met een persstatement kwam: 'Sylvie is mijn vriendin, ik vond haar beeldschoon en ik was zo blij dat ze bij mijn bijzondere dag was.'"

Meis noemt het "een mindfuck" dat zij zich constant moet afvragen of ze inderdaad een fout heeft gemaakt. "Want er zaten vrouwen bij die net zo spectaculair gekleed waren, maar het verschil is dat zij niet in de pers komen", aldus de presentatrice.

"Nooit eerder heb ik meegemaakt dat ik zo lelijk in de pers kwam met opmerkingen als: 'De jurk was té mooi, Sylvie was té sexy.' Op de Duitse televisie was er een Maneater-achtig muziekje (nummer van Hall & Oates, red.) gemonteerd onder de beelden waarop je mij in slow motion van de boot naar de kerk ziet gaan. Op die manier wordt er een beeld van mij gecreëerd waartegen ik me niet kan wapenen."