Nikkie Plessen is naar eigen zeggen een gewoontedier. Wanneer zich onverwacht veranderingen voordoen in haar leven, ervaart ze onrust en stress.

"Bij mij moet altijd alles hetzelfde blijven: vrienden, vakanties, restaurants, hotels. Daarin ben ik echt een neuroot", vertelt de 34-jarige Plessen in gesprek met Beau Monde.

Als voorbeeld geeft de eigenaar van modelabel NIKKIE een voorval tijdens een recente vakantie met vrienden. "Met de vriendengroep gaan we elk jaar naar Lech. Dit jaar had ik verkeerd geboekt waardoor er geen plek meer was en we dus op wintersport gingen naar een andere plaats. Het was fantastisch hoor, maar ik heb dan wel minimaal een dag nodig om te accepteren dat ik ergens anders zit."

Uiteindelijk zet Plessen zich hier wel overheen. "Maar stiekem zou ik het liefst het hotel in Lech opbellen om te vragen of er toch niet een kleine kans bestaat dat we nog kunnen komen."