Marnix Knetemann, die deelnam aan het recentste seizoen van Boer zoekt Vrouw, is gaan samenwonen met zijn vriendin. Hij leerde Emmie kennen na de opnames van het datingprogramma.

Emmie, die in België woont en werkt, heeft haar baan inmiddels opgezegd en zoekt werk in Nederland. Momenteel helpt ze mee in de vlees- en paardenfokkerij van de boer, staat op de site van Boer zoekt Vrouw.

Het stel kent elkaar uit de paardenwereld. Knetemann, die uiteindelijk alleen eindigde na Boer zoekt Vrouw, kreeg kort na de opnames een relatie met Emmie.

"We zijn net een peper-en-zoutstel", vertelt de boer. "Ik denk iets en Emmie zegt het. Het zit gewoon goed en dat is hetgeen waar ik naar op zoek was!"

Ook Steffi en Roel wonen samen

Knetemann, de zoon van de in 2004 overleden profwielrenner Gerrie Knetemann, koos in het programma kandidate Janneke uit om mee op citytrip te gaan.

Tijdens de reis besloten de twee om slechts vrienden te blijven. In de reünieuitzending, waarin de deelnemers vertellen hoe het ze nu vergaat in de liefde, liet de boer blijken nu gelukkig te zijn met Emmie.

Eerder werd ook bekend dat deelnemers Maarten en Michelle zijn gaan samenwonen. Net als Steffi en Roel. Deze stellen leerden elkaar kennen tijdens de opnames van het programma.