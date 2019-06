O.J. Simpson heeft een eigen Twitter-kanaal geopend. In zijn eerste video's laat hij weten dat hij het naast politiek en sport wil gaan gebruiken om "de boel recht te zetten".

"Jarenlang hebben mensen kunnen zeggen wat ze maar wilden over mij", zegt Simpson in zijn nieuwste video die hij zondag online zette. "Zonder verantwoording af te hoeven leggen."

"Nu kan ik veel van die onzin aanvechten en de boel rechtzetten", gaat de voormalige NFL-speler verder. "Belangrijker is dat ik over van alles en nog wat kan praten, vooral sport en fantasy football. Zelfs politiek. Voor nu richt ik me vooral op mijn mede-vaders en zeg ik: fijne Vaderdag."

Simpson werd bekend als speler voor de Buffalo Bills en acteur in uiteenlopende films, maar is sinds 1994 vooral bekend door de rechtszaak die tegen hem werd gevoerd. Hij zou zijn ex-vrouw, Nicole Brown, hebben vermoord maar werd daarvan vrijgesproken in 1995. Dat proces is omstreden gebleven, waardoor Simpson kritiek heeft gekregen uit verschillende hoeken.

In 2008 werd Simpson veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf vanwege het plegen van een roofoverval, waarbij een verzamelaar van sportmemorabilia werd gekidnapt. In 2017 kwam hij vervroegd vrij vanwege goed gedrag.