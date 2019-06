Kees Jansma heeft er achteraf spijt van dat hij een aantal jaren geleden niet doorhad dat Wim Kieft drugsverslaafd was. De voetbaljournalist en oud-voetballer zijn goed bevriend met elkaar.

Aanvankelijk was Jansma gekwetst toen hij van Kiefts drugsverslaving hoorde. Hij vond het moeilijk dat de oud-international hem niet om hulp had gevraagd, vertelt hij in gesprek met de Volkskrant.

Maar hij legt de schuld vooral bij zichzelf. "Mensen als Marco van Basten en John van 't Schip hebben me gewaarschuwd, gezegd: 'Het gaat niet goed met je vriend Kieft.' En ik geloofde het gewoon niet. Ik zei: 'Ja, hallo, dat zou ík dan toch wel weten.' Ik ben stekeblind geweest. Het is niet alleen de schuld van Wim. Of schuld - jezus christus. Het lag ook aan mij. Ik heb het gewoon niet wíllen zien", aldus Jansma.

Toen de journalist en presentator eenmaal op de hoogte was van de verslaving van zijn goede vriend, leende hij hem diverse keren geld om zijn schulden af te lossen.

"Ik heb het nodige met hem meegemaakt. Fred Rutten, die ook bevriend is met Kieft en hem ontzettend heeft geholpen, belde me op een ochtend wakker. 'Wim zit in grote problemen, hij heeft nú geld nodig. Hij moet het om tien uur hebben, in het Hilton in Amsterdam. Ik zit in Enschede, kun jij het brengen?'"

Kieft was in gevaar als geld niet gebracht zou worden

Volgens Jansma was het zo'n ernstige situatie dat Kieft in gevaar was als hij het geld niet zou brengen. Het lukte de presentator niet om het bedrag te pinnen, waarop hij in paniek raakte. Uiteindelijk werd hij geholpen door de lokale bankdirecteur.

"Met gierende banden ben ik naar Amsterdam gereden. De spanning die ik toen heb gevoeld, die Wim moet hebben gevoeld... Dat was ongekend. En de manier waarop Wim heeft teruggevochten is fantastisch. Dat kan mij zeer ontroeren, ja."

Kieft kampte lange tijd met een drank- en cocaïneverslaving, waarover journalist Michel van Egmond de bestsellers Kieft en Wim Kieft - De Terugkeer schreef.