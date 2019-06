Max Verstappen deelt eindelijk met zijn fans dat hij stapelverliefd is, Patricia Paay zou woedend zijn op roddeljournalisten en Ruud de Wild ziet het leven positief in na zijn verbroken relatie met Olcay Gulsen. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Omdat de vaste schrijver van deze rubriek met vakantie is, wordt het roddeloverzicht deze week geschreven door iemand anders.

Of je nou houdt van de Formule 1 of niet, niemand kan om Max Verstappen heen. Hij geldt als het grootste talent in de Formule 1, staat op nummer één in de lijst met vaakst gegoogelde BN'ers en haalt enorme sponsordeals binnen die hem misschien wel een van de rijkste twintigers ter wereld maken.

Maar wat Max in zijn vrije tijd uitvoert - áls hij die al heeft - weet bijna niemand. Op zijn Instagram-account deelt de coureur eigenlijk vooral foto's die te maken hebben met zijn werk. Max aan het racen in Australië, Max die z'n conditie op peil houdt in Monaco of Max die kleding showt van zijn sponsor G-Star. Voor zijn fans heel leuk om te zien, maar in vergelijking met collega's deelt de miljonair heel weinig van zijn privéleven.

Het was zelfs lange tijd een raadsel of Max ook een liefde in zijn leven heeft. Een stel oplettende fans ontdekte anderhalf jaar geleden dat er een onbekend gezicht op een paar foto's van de coureur te zien was. Ze kwamen erachter dat Dilara Sanlik, de vermeende vlam in kwestie, ook wat Instagram-posts had gedeeld waarop Max te zien was en waar zijn vader Jos op had gereageerd. Eén plus één is twee en dus konden we er min of meer zeker van zijn dat Max en de Duitse Dilara een stel vormen.

Maar we wisten het pas zeker toen Max donderdag eindelijk een foto van hem en zijn vriendin met zijn volgers deelde. Hij was samen met haar in The Mall nabij het World Trade Centre in de stad New York, waar de drukke 21-jarige coureur even kon ontspannen.

We weten nog steeds weinig over Dilara, behalve dan dat ze afkomstig is uit München en in Londen studeert. De jonge vrouw heeft haar socialemediaplatforms inmiddels afgeschermd. Verstandig: zo wordt de kans een stuk kleiner dat ze net als Max op de lijst van vaakst gegoogelde BN'ers komt te staan.

Met de deur in huis vallen bij 'Patries'

Het zit Patricia Paay niet mee. Na alle heisa rond seksvideogate, haar sekspoppenruzie met Johan Vlemmix en schuldeisers die beslag op haar woning legden, viel ze eind mei ook nog eens van de trap en brak ze haar been.

Tijd om even goed te herstellen en uit te rusten dus, wat Patricia momenteel dan ook doet in een zorghotel in Breda. Af en toe krijgt ze bezoek. Zoals van haar goede vriend Gordon, die volgens Party zijn vriendin ook op financieel gebied een steuntje in de rug biedt.

Aan die rust kwam deze week even een eind. De site Bekende Buren, gerund door Party-redacteur Rob Vuurens, kwam met het bericht dat Patricia in haar zorghotelkamer zou zijn "overvallen door paparazzi". Fotograaf Edwin Smulders en een journalist van Story zouden ongevraagd haar kamer zijn binnengekomen. "Ze kwamen met een leugen het hotel binnen", vertelt Patricia aan RTL Boulevard. Dit is toch niet meer normaal? En ze zeiden dat ik hen verwachtte. Ik heb hier geen woorden voor."

Natuurlijk is er ook een andere kant van het verhaal en dus checkte NU.nl bij Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker wat er volgens hem is gebeurd. Volgens de hoofdredacteur waren de Story-medewerkers toevallig in de buurt en wilden ze de zieke Patricia graag een bloemetje brengen. Ze meldden zich bij de receptie en kregen een sleutel van een kamer, in de veronderstelling dat de tv-persoonlijkheid op dat moment in een recreatiezaal was.

Volgens Den Aantrekker klopten de fotograaf en journalist Matthijs Albers bij de deur van Patricia aan en mochten ze van haar de kamer betreden. Ze wist alleen niet dat het mensen van Story waren. Zin in bezoek en een foto had ze niet, maar volgens de hoofdredacteur was er van een "overval" allerminst sprake en vertrok het Story-duo zonder dat er ruzie was ontstaan.

Twee compleet verschillende verhalen dus. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Patricia gaat in elk geval geen vervolgstappen ondernemen: "Zo geen energie voor. Nee."

Ruud vindt zichzelf na bliksemromance met Olcay

De entertainmentweek werd vorige week met een dreun afgesloten: Ruud de Wild liet weten dat hij en Olcay Gulsen niet meer samen zijn. Onverwacht nieuws, zeker omdat het stel ons de weken daarvoor een uitgebreid kijkje in hun relatie gaf. Zo interviewde Olcay hem in een speciale editie van zijn podcast en zijn ze - binnen de korte tijd dat ze samen waren - al twee keer op vakantie geweest.

Daarom kwam het ook als een enorme verrassing dat Ruud en Olcay, die elkaar leerden kennen via RTL Boulevard, niet meer samen zijn. "Vier maanden te gek gehad", schrijft de vijftigjarige dj en kunstenaar in een inmiddels verwijderde Instagram-post. "Aan alles komt een einde. Helaas. Alles wat ik er meer over zeg, doet tekort aan de liefde."

Olcay kwam ook al snel met haar reactie op de veelbesproken breuk. Ze liet vrijdag in RTL Boulevard weten tijd voor zichzelf nodig te hebben, omdat onlangs een ex-vriend van haar is overleden. "Ik was ontzettend verdrietig en ik merkte dat ik gewoon veel meer tijd voor mezelf nodig heb. Ik wil eerst mijn eigen gedachten op een rijtje krijgen en me dan weer focussen op andere dingen."

Ruud lijkt inmiddels de rust weer te hebben gevonden. Zo is hij aan het sporten geslagen, brengt hij tijd door met zijn kinderen, lijkt hij zijn liefdesverdriet te hebben verwerkt in een schilderij en heeft hij zichzelf een nieuw kapsel aangemeten. Een levend voorbeeld van het gezegde: na het zuur komt het zoet.