Een verzameling liefdesbrieven die door Leonard Cohen zijn geschreven aan een vrouw die hem onder meer inspireerde het nummer So Long, Marianne te schrijven, heeft bij een veiling in totaal bijna 800.000 euro opgeleverd.

Volgens veilinghuis Christie's zijn de ruim vijftig brieven voor meer dan vijf keer de verwachte waarde onder de hamer gegaan.

De in november 2016 op 82-jarige leeftijd overleden singer-songwriter schreef de brieven aan de Noorse Marianne Ihlen, die hem tot meerdere liedjes zou inspireren. De brieven dateren uit de jaren zestig en werden beschikbaar gesteld door de familie van Ihlen.

In de brieven beschrijft Cohen zijn ontwikkeling van aspirerende dichter tot beroemde muzikant. Ook heeft hij het over de eenzaamheid van roem.

Het hoogste bedrag voor een enkele brief was bijna 50.000 euro. Dat werd betaald voor de eerste brief die Cohen aan Ihlen stuurde nadat ze elkaar in 1960 leerden kennen op het Griekse eiland Hydra.

Naast inspiratie voor de hit So Long, Marianne wordt Ihlen ook gezien als de muze achter de hits Bird On A Wire en Hey, That's No Way to Say Goodbye. Ihlen stierf in juli 2016 op 81-jarige leeftijd in Oslo aan leukemie. Cohen stierf enkele maanden later aan dezelfde ziekte.