Cuba Gooding jr. is donderdag aangehouden, omdat hij afgelopen zondag een vrouw zou hebben betast in een nachtclub. Hij is gearresteerd op verdenking van aanranding.

De 51-jarige Oscar-winnaar gaf zichzelf eerder op de dag aan en de politie van New York bevestigt laat nu aan The Hollywood Reporter weten dat hij momenteel in hechtenis zit.

De acteur was zondagavond op stap in een club in Manhattan toen hij aan de praat raakte met een vrouw. De dertigjarige vrouw zegt dat de acteur haar borsten heeft betast. Volgens haar was Gooding jr. op dat moment zwaar onder invloed.

De vrouw zegt dat ze iets van het grensoverschrijdende gedrag van de acteur heeft gezegd en dat de twee daarna ruzie kregen. De beveiliging moest erbij komen om de ruzie te sussen. Op camerabeelden is te zien dat Gooding jr. de club vlak na het incident van rond 21.00 uur verliet. De vrouw belde rond 1.00 uur alsnog de politie.

Gooding jr. is vooral bekend van rollen in films als Jerry Maguire, waarvoor hij een Oscar won en was later te zien als O.J. Simpson in American Crime Story.