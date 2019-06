Jennifer Lawrence (28) heeft voor het eerst uitgebreider in de media gesproken over haar verloofde Cooke Maroney (34). De actrice vertelt dat ze niet van plan was om te trouwen, maar dat ze door haar vriend snel op andere gedachten werd gebracht.

"Hij is de leukste mens dat ik ooit heb ontmoet", vertelt de actrice in de podcast Naked over de kunstgaleriehouder. Toen ze Maroney leerde kennen - ze is sinds een jaar met hem samen - was Lawrence nog niet met trouwen bezig. "Ik ontmoette Cooke en ik wilde met hem trouwen."

"Ik voel gewoon dat hij de ware is. Ik weet dat het stom klinkt, maar hij ís het gewoon", gaat Lawrence verder. "Ik voel me zeer vereerd dat ik ook een Maroney mag worden."

Lawrence noemt haar verloofde "haar beste vriend". "Ik wil me ook voor de wet voor altijd aan hem binden", lacht de The Hunger Games-ster.

Lawrence heeft al een trouwjurk

Een trouwjurk heeft ze al gevonden. "Ik ben er niet neurotisch over. Ik zag een jurk die ik mooi vond en dacht: dat is 'm. Ik bezocht een trouwlocatie en dacht: leuk, dat hebben we ook gevonden."

Slechts eenmaal veranderde Lawrence naar eigen zeggen in een 'bridezilla'. "Op het laatste moment besloot ik dat ik toch een vrijgezellenfeestje wilde. Toen kon niemand komen, omdat het zo kort dag was. Toen begon ik te huilen en ik wist niet eens waarom. Ik voelde me gewoon even zielig."

Lawrence en Maroney leerden elkaar afgelopen juni kennen via hun wederzijdse vriendin Laura Simpson. In februari 2019 bevestigde zij verloofd te zijn.