FOX Sports-presentatrice Aletha Leidelmeijer (34) is afgelopen maandag in Las Vegas getrouwd met haar vriend Steven Victoor, vertelt de tv-persoonlijkheid aan NU.nl, na eerder zelf een foto te hebben gedeeld op Instagram.

"We hebben altijd gezegd: als we gaan trouwen, doen we dat lekker samen in Vegas ofzo", vertelt de presentatrice. "Eind april hebben we de vakantie geboekt en via een weddingbureau vanuit Nederland alles laten regelen."

Het was een ceremonie met alles erop en eraan, laat Leidelmeijer weten. "De limo kwam ons halen en we hadden 'Elvis' als getuige. De hele ceremonie duurde 6,5 minuut. Het is briljant om in Vegas te trouwen. We zijn diezelfde avond nog in ons trouwpak in de achtbaan geweest. En naar het casino, maar we hebben niks gewonnen."

Leidelmeijer vertelt dat haar kersverse echtgenoot geen nieuwe ring heeft gekocht voor de gelegenheid. "Hij heeft de trouwring van z'n overleden vader meegenomen. Dus nu loopt hij met z'n moeders naam om z'n vinger, haha."

De FOX Sports-presentatrice laat weten dat ze inmiddels weg zijn uit Las Vegas, om te gaan kamperen in de Canyons.