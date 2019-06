Max Verstappen heeft voor het eerst sinds lange tijd een foto van zichzelf en zijn nieuwe vriendin Dilara Sanlik op Instagram geplaatst.

De 21-jarige Formule 1-coureur staat samen met Sanlik op de foto die in New York is genomen, in The Mall nabij het World Trade Centre.

In het bijschrift van de foto zegt Verstappen dat hij het naar zijn zin heeft gehad in de Amerikaanse stad en zich nu zal voorbereiden op de Grand Prix van Frankrijk die op zondag 23 juni zal plaatsvinden.

Eind 2017 plaatste Verstappen al eens een foto met Sanlik, maar de Limburgse coureur houdt zijn privéleven zoveel mogelijk buiten de spotlights.

Er is dan ook weinig bekend over Sanlik, behalve dat ze afkomstig is uit München en in Londen studeert. De jonge vrouw heeft haar sociale media-platforms afgeschermd.

Screenshot van de foto van de Instagram-foto van Max Verstappen. (Foto: Instagram)