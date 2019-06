Katja Schuurman en haar verloofde Freek van Noortwijk trouwen volgende week zaterdag. Dat bevestigt Schuurman tegenover NU.nl na berichtgeving in het AD.

"We willen er natuurlijk graag een privégelegenheid van maken, met mensen die we lief hebben", vertelt Schuurman. "Voor pers organiseren we een los moment net buiten het terrein, waar ze ons als stralend bruidspaar mogen fotograferen. Verder hopen we dat iedereen ons rust gunt, want het is natuurlijk een heel bijzonder en uniek moment."

De 44-jarige actrice en presentatrice maakte in 2018 bekend dat ze in het voorjaar van 2019 zou gaan trouwen met chef-kok Van Noortwijk. Die datum is doorgeschoven naar de zomer. Schuurmans ex-man Thijs Römer liet al weten dat hij de bruiloft zou gaan bijwonen. De twee scheidden in 2015 en hebben samen een dochter.

Schuurman toonde vorig jaar haar trouwjurk in het programma Say Yes to the Dress. Of ze die ook daadwerkelijk zal dragen tijdens de ceremonie, maakt ze expres nog niet bekend. "Dat houden we nog even spannend", reageert Schuurman lachend. "Jullie zullen het volgende week zaterdag zien."