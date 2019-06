Johnny de Mol wordt voor de tweede keer vader. Dat maakt de tv-presentator woensdag zelf bekend via Instagram.

"Kiki kan niet wachten", schrijft De Mol (40) bij een tekening die zijn stiefdochter van het gezin heeft gemaakt. "En wij natuurlijk ook niet."

De Mol werd in april 2018 voor het eerst vader, van zoon Johnny. Zijn echtgenote Anouk van Schie (37) had al een dochter, Kiki, uit een eerdere relatie. De twee trouwden in oktober 2018.

Willeke Alberti, de moeder van De Mol, vertelt in 6 Inside dat zij op Moederdag hoorde dat zij er een kleinkind bij krijgt. "Het is toch het mooiste wat er is, als er zo'n klein wondertje geboren wordt", aldus de zangeres.