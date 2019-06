Niet alleen het publiek was dinsdagavond onder de indruk van de Bloed, Zweet en Tranen-cover van Metallica in de Johan Cruijff ArenA. Ook Roxeanne Hazes vond het een zeer geslaagd optreden.

"Pap, kijk! Metallica zingt Bloed, Zweet en Tranen." Dat schreef Roxeanne Hazes woensdag op Instagram bij een video van de Hazes-cover.

De zangeres is heel trots dat de muziek van haar vader nog steeds aanwezig is. "Ook in 2019 blijkt de muziek van André Hazes van alle generaties én culturen", zegt de zangeres tegen NU.nl. "Dat is leuk om te zien!"

"Ik vind het heel knap van Metallica", vertelt Hazes. "Ze weten niet wat ze zingen en ze hadden geen idee of ze het origineel eer aandeden. Maar dit zag er te gek uit en iedereen deed mee. Het was dus een geslaagd optreden."

Niet verwacht

Dat Metallica het nummer Bloed, Zweet en Tranen zong, kwam voor de dochter van André Hazes als een complete verrassing. "Ik was op de bank een film aan het kijken, toen een kennis een filmpje van het concert doorstuurde. Zo tof om te zien."

Omdat Hazes zo enthousiast is over de cover, heeft ze nog een boodschap voor de metalband: "Ik weet niet hoe jullie agenda er in maart 2020 uitziet, maar jullie zijn bij deze welkom bij Holland Zingt Hazes. James Hetfield (frontman van Metallica, red.), we bellen!"