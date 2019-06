Patty Brard zegt zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden. In een interview met De Telegraaf vertelt de Talpa-presentatrice dat ze zich tegenwoordig meer openstelt voor anderen.

"Ik denk dat het een beetje te maken heeft met al die kilo's die ik ben afgevallen", zegt Brard. "Het zijn er inmiddels 40. Ik ben niet meer 'die gezellige dikkerd', dus ik hoef ook niet meer steeds het feestbeest uit te hangen. Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden."

"In feite had ik altijd al die interesse in 'gewone' mensen", gaat de 64-jarige Brard verder. "Maar vroeger had ik letterlijk een olifantshuid. Ik liet het allemaal minder 'binnen'. Nu die laag is afgepeld, durf ik mezelf ook te laten zien en mezelf open te stellen voor anderen. Dat voelen mensen en dan durven ze zelf ook."

De presentatrice, die gebrouilleerd is met haar dochter Priscilla, zegt het niet zo erg te vinden dat ze geen actieve rol als schoonmoeder heeft. "Maar ik zou het vreselijk vinden als Priscilla kinderen krijgt en ik geen oma kan zijn. Ik zou zo dolgraag oma zijn", aldus de presentatrice.

"Ik heb rammelende eierstokken als het om kleinkinderen gaat. Ik heb vriendinnen die ze al hebben en als die dan foto's laten zien, word ik helemaal warm van binnen. Ik ben dol op kinderen. Dus dat is mijn allerliefste wens: niet schoonmoeder zijn, maar oma zijn."