Brian May, de gitarist van Queen, is momenteel op Zanzibar. Hij bezoekt het eiland om te zien waar Freddie Mercury, de overleden leadzanger van de rockband, is opgegroeid.

In een bericht op zijn Instagram-account zegt de 71-jarige May dat hij op"pelgrimstocht" is en noemt hij Mercury ook zijn "broer".

"Een verlegen jongen met wie we een onmogelijke visie wat betreft muziek maken deelden en met wie we hoopten de wereld te kunnen veranderen", zegt hij over Mercury. "We hadden niet durven geloven dat het ook echt zou gebeuren."

In de reeks foto's deelt de gitarist dat hij de school waar Mercury op zat heeft bezocht en ook naar het huis is geweest waar hij opgroeide. Kashmira, de zus van Mercury, heeft May daar rondgeleid. "Ik droomde er al jaren van dit ooit te doen", aldus het Queen-bandlid.

Mercury werd in 1946 geboren op Zanzibar. Op achtjarige leeftijd werd hij naar een kostschool in India gestuurd. Hij overleed in 1991 aan de gevolgen van aids.