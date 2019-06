Mick Jagger, die in april onder het mes ging om een hartklep te laten vervangen, is aan het repeteren voor de aankomende tournee van The Rolling Stones. De zanger voelt zich naar eigen zeggen "behoorlijk goed".

De 75-jarige Jagger vertelt in een aflevering van The Daily Derringer Podcast dat hij de laatste weken al veel aan het repeteren is en ook af en toe traint, zodat hij fit is voor de tournee die op 21 juni start.

"Ik toer niet meer de hele tijd", vertelt de voorman van The Rolling Stones. "Als je jong bent, kun je dat nog. Nu ben ik drie of vier maanden per jaar on the road en dat is prima voor mij."

Op 21 juni treedt de Britse band op in Chicago. The Rolling Stones sluiten de tournee in augustus af in Miami.