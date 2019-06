Boer Gijsbert (44) en zijn vrouw Femke, die hij leerde kennen in seizoen 2010/2011 van Boer zoekt Vrouw, zijn uit elkaar. Zij laten via omroep KRO-NCRV dinsdag weten dat ze inmiddels 4,5 maand niet meer samenwonen.

Het lukte het stel, dat in 2016 trouwde en drie kinderen heeft, naar eigen zeggen niet om "de wederzijdse verwachtingen waar te maken".

"Een scheiding is iets wat überhaupt diep ingrijpt op je persoonlijke leven, daarom hebben we het eerst voor ons gehouden. Nu het rond gaat zingen en mensen via via dingen te horen krijgen, doen we dit toch liever op deze manier", laat het voormalige koppel weten.

Sinds 4,5 maand woont Femke ergens anders, maar een half jaar geleden besloten ze al uit elkaar te gaan. "We hopen dat iedereen verder onze privacy wil respecteren, zodat we in alle rust deze nieuwe situatie verder kunnen opbouwen met onze kinderen."