George Clooney had niet meer verwacht nog met een vrouw te trouwen en kinderen met haar te krijgen. Dit vertelt hij in een interview met Sky News.

"Ik had op dit punt in mijn leven niet meer verwacht een vrouw en kinderen te hebben en toen verscheen Amal in mijn leven", zegt de acteur. "Alles veranderde voor mij op een prachtige, maar onverwachte manier."

"Ik ben altijd een harde werker geweest en daar geloofde ik altijd in. Er waren genoeg dingen die ik anders had willen doen, maar nu het allemaal hiertoe leidt, denk ik dat het nodig was", aldus Clooney.

De acteur trouwde in 2014 met advocate Amal Alamuddin. Het stel kreeg in 2017 de tweeling Alexander en Ella.

Clooney is momenteel te zien in de miniserie Catch-22. Naast het vertolken van de rol van luitenant Scheisskopf, werkte hij ook als regisseur en producent aan de serie die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt.