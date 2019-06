Acteur Cuba Gooding Jr. wordt beschuldigd van het betasten van een vrouw in een nachtclub. De politie van New York zou dit hebben bevestigd aan Page Six.

De acteur was zondagavond op stap in een club in Manhattan toen hij aan de praat raakte met een vrouw. De dertigjarige vrouw zegt dat ze door de acteur bij de borsten is gegrepen. Volgens haar was de 51-jarige Gooding Jr. zwaar onder invloed toen het incident plaatsvond.

De vrouw zegt dat ze iets van het grensoverschrijdende gedrag van de acteur heeft gezegd en dat de twee daarna ruzie kregen die door de beveiliging moest worden gestopt. Op camerabeelden is te zien dat Gooding Jr. de club vlak na het incident dat rond 21.00 uur plaatsvond verliet. De vrouw belde rond 01.00 uur alsnog de politie.

De acteur werd door meerdere mensen in de club gezien. Zij zeggen dat hij eerder op de avond nog vrolijk in een microfoon stond te zingen. Zij hebben het incident niet zien gebeuren.

Gooding Jr. is vooral bekend van rollen in films als Jerry Maguire en Men of Honor en was meer recentelijk te zien als O.J. Simpson in American Crime Story.