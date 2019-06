Britney Spears denkt dat paparazzi-fotografen expres foto's van haar recente vakantie hebben bewerkt om haar steviger te laten lijken. Dit vertelt de popster in een video op Instagram.

De zangeres vierde onlangs wat vrije tijd met haar vriend Sam Asghari. De twee werden op beeld vastgelegd terwijl ze op een jetski zaten in Miami.

De zangeres is echter niet blij met de foto's die van haar zijn gemaakt. Spears nam een video op in bikini waarin ze haar fans vragen stelt. "Beoordeel me alsjeblieft niet, want ik zie er verwilderd uit, maar ik heb een vraag aan jullie", begint ze haar verhaal.

'Zeggen jullie het maar. Wat is er echt?'

"Artiesten worden vaak bekritiseerd om de foto's die ze plaatsen op sociale media, die of oud of nep zouden zijn. Niemand vraagt zich echter af of de foto's van de paparazzi wel echt zijn en of zij de foto's daarna niet bewerken en is het nieuws eigenlijk wel echt? Het is een complottheorie waar ik in geïnteresseerd ben", aldus Spears.

"Ik ging gisteren zwemmen en ik lijk in hun foto's wel twintig kilo zwaarder dan ik nu ben", stelt de zangeres. Ze laat haar lichaam in de video zien en stelt dat ze 'zo dun als een naald' is. "Zeggen jullie het maar. Wat is er echt?", vraagt ze aan haar volgers.

Spears bevestigde onlangs dat ze wel zelf haar sociale media beheert nadat er geruchten rondgingen dat haar team haar accounts had overgenomen. Spears belandde onlangs in een kliniek, omdat ze veel moeite zou hebben met de verslechterde gezondheid van haar vader. Geruchten gingen dat de zangeres zich echter niet vrijwillig liet opnemen, waarna online een 'Free Britney'-beweging op gang kwam.