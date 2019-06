Ariana Grande heeft via Twitter gereageerd op een protest dat plaatsvond bij haar concert van zaterdagavond. Een man protesteerde in de Amerikaanse stad Atlanta tegen rechten voor homoseksuelen en daar is de zangeres niet over te spreken.

Een bij het concert aanwezige fan plaatste op Twitter een filmpje waarin te zien is dat de man een regenboogvlag met het woord 'pride' doorgestreept bij zich draagt en buiten de concertzaal door een microfoon praat. In een discussie met fans van Grande zegt hij dat God wil dat homoseksuelen "berouw" tonen.

Grande kreeg het filmpje te zien en reageerde in een reeks berichten. "Ik ben bedroefd, maar niet verbaasd. Ik vind het rot dat mijn fans hiermee zijn geconfronteerd. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt", schrijft de zangeres op het sociale medium.

De popster zegt trots te zijn dat haar fans niet tot vechten zijn overgegaan. "Dat is het nooit waard. Ik wens hem vrede en een genezen hart toe." Grande benadrukt wel dat het protest werd uitgevoerd door slechts één iemand, tegenover een massa fans. "Hij was veruit in de minderheid."

Grande sluit haar bericht af met een knipoog. "Ik kan je verzekeren dat ook hij die avond nog de choreografie van Be Alright stond te doen in zijn garage", grapt de zangeres.

De van hits als Thank U, Next, 7 Rings en No Tears Left To Cry bekende zangeres reist momenteel de wereld over met haar Sweetener-tour. Op 23 en 24 augustus en 11 september staat de zangeres in de Ziggo Dome in Amsterdam.