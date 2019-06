Meghan Markle is vijf weken na de geboorte van haar zoon Archie weer in de openbaarheid getreden. De hertogin was aanwezig bij Trooping the Colour, de jaarlijks terugkerende ceremonie die wordt georganiseerd ter gelegenheid van koningin Elizabeths verjaardag.

Markle reed mee in een koets, samen met haar echtgenoot prins Harry, haar schoonzus Kate Middleton en Camilla, de echtgenote van kroonprins Charles. Vorig jaar reden Harry en Markle met zijn tweeën in een koets, een paar weken nadat ze in het huwelijk waren getreden.

Het is niet de enige reden waarom Harry en Markle zaterdag onderwerp van gesprek zijn. Volgens Britse media gaan er op sociale media privéfoto's van het echtpaar rond, die vorig jaar tijdens hun huwelijk zijn gemaakt.

Dit zou zijn gebeurd nadat hackers inbraken op het account van hun huwelijksfotograaf Alexi Lubomirski. Het zou gaan om honderden foto's, terwijl het echtpaar slechts drie bruiloftsfoto's officieel naar buiten heeft gebracht. Zowel Kensington Palace als de fotograaf wil niet reageren tegenover de media.

Archie werd 6 mei geboren

Archie, het eerste kind van Harry en Markle, werd op 6 mei geboren. Enkele dagen daarna stelden Markle en Harry hun zoon, die voluit Archie Harrison Mountbatten-Windsor heet, voor aan het publiek.

Het kind krijgt niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth bepaalt of hij die titel krijgt. Wel is al duidelijk dat de jongen zevende in de lijn van troonopvolging is.