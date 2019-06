Actrice Olivia Colman, zanger Elvis Costello, rapper M.I.A. en tv-avonturier Bear Grylls behoren tot de Britten die dit jaar een lintje krijgen van koningin Elizabeth. In totaal worden dit jaar meer dan duizend mensen onderscheiden.

De 45-jarige Colman, die eerder dit jaar een Oscar kreeg voor haar vertolking van koningin Anne in The Favourite, mag zich voortaan commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen.

"Ik ben helemaal in de wolken", zegt ze in een reactie tegen ITV. Ze vindt het vooral een eer dat ze in hetzelfde rijtje wordt genoemd als de honderden anderen die zich vaak vrijwillig inzetten voor het goede doel en nu worden onderscheiden. "Hopelijk krijgen ze nu de aandacht die ze verdienen."

Colman vertolkt de rol van de huidige Britse koningin in het derde seizoen van The Crown, dat later dit jaar op Netflix zal verschijnen.

Costello en Grylls zijn officier geworden en M.I.A. mag zich nu lid in de Orde van het Britse Rijk noemen.

Zaterdag viert koningin Elizabeth, die in april 93 jaar werd, officieel haar verjaardag. Dat gebeurt traditiegetrouw met een parade in Londen.