André Hazes, die zelf in de voetsporen van zijn vader is getreden door zanger te worden, denkt dat zijn zoon André junior hem achterna gaat.

"Ik ga er diep in mijn hart wel van uit dat hij de derde André Hazes op het podium wordt", vertelt de 25-jarige zanger in gesprek met De Telegraaf. "Zal wel puur toeval zijn, maar af en toe tokkelt hij iets op zijn neppianootje waarvan ik denk: dat is hartstikke goed man."

In tegenstelling tot zijn eigen vader heeft Hazes nooit alcohol in huis, omdat hij niet wil dat zijn zoon hem dronken ziet. "Ik hou erg van een drankje, maar één regel: niet thuis. Ik wil zo goed mogelijk de weg naar een mooi leven voor hem vrijmaken en daar past een lallende pa niet in."

Hazes' vader overleed toen hij tien jaar oud was, waardoor hij zelf ook veel over de dood is gaan nadenken. "Daarom wil ik alles uit het leven halen en voor de kleine zo veel mogelijk beeldmateriaal verzamelen. Dat hij (zijn zoon, red.) trots op me kan zijn als ik er niet meer ben."