Ruud de Wild en Olcay Gulsen, die vier maanden geleden een relatie kregen, zijn uit elkaar. De radio-dj laat op Instagram weten dat ze niet meer samen zijn.

"Vier maanden te gek gehad", schrijft de vijftigjarige De Wild. "Aan alles komt een einde. Helaas. Alles wat ik er meer over zeg doet tekort aan de liefde."

De dj uit zijn respect voor de 38-jarige presentatrice en ondernemer. "Je bent een vechter en een van de eerlijkste mensen die ik ken. Veel te weinig mensen kennen jouw mooie kant."

Gulsen laat vrijdag in RTL Boulevard weten tijd voor zichzelf nodig te hebben, na het overlijden van een ex-vriend van haar. "Ik was ontzettend verdrietig en ik merkte dat ik gewoon veel meer tijd voor mezelf nodig heb. Ik wil eerst mijn eigen gedachten op een rijtje krijgen, en me dan weer focussen op andere dingen", aldus Gulsen.

Eind maart werd bekend dat de radioman en de presentatrice samen waren. De Wild viel anderhalf jaar geleden al voor Gulsen, toen de twee elkaar ontmoetten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Bij eerste date voelde Gulsen 'dat het iets kon worden'

Al tijdens de eerste date voelde de presentatrice dat de relatie tussen haar en De Wild iets kon worden. "Ik zag Ruud naar binnen lopen en heb hem van buitenaf bekeken en voelde dat het een interessante man was", vertelde zij eerder in Grazia.

"We kenden elkaar via Boulevard, maar het contact verwaterde. Toen ik net was verhuisd na mijn relatiebreuk, stuurde hij me een berichtje: of ik mee wilde doen aan zijn podcast."

De presentatrice verbrak eerder dit jaar haar relatie met zakenman Frans Ghazi. De Wild en Gulsen vierden vorige week nog vakantie in Kroatië en gingen ook samen naar Rome, om daar de verjaardag van de dj te vieren.