Dieuwke Teertstra is woensdag 5 juni bevallen van een zoon. De NOS-nieuwslezeres gaf haar eerste kind de naam Mika.

"Het is heel goed gegaan. Hij is woensdagochtend geboren, heel vroeg. Het is een jongen en hij heet Mika", zei Teertstra in de ochtendshow van Sander Hoogendoorn op NPO 3FM.

In januari 2019 maakte Teertstra bekend zwanger te zijn. In een gesprek over 'dry january' op 3FM versprak de nieuwslezeres zich. Teertstra is samen met Joost van Liere, eveneens journalist bij de NOS.

Teertstra werkt behalve bij de NOS ook als nieuwslezeres bij NPO 3FM en is daarnaast ook in dezelfde hoedanigheid actief bij radiozender FunX.