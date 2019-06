Naomi van As zou wel een tweede kindje willen als het haar en haar partner Sven Kramer gegund is. Dat vertelt de oud-hockeyster in een interview met Flair.

Van As, die in oktober vorig jaar moeder werd van dochter Kae, vertelt dat ze de bevalling als zwaar heeft ervaren. "Het eerste wat ik tegen Sven zei toen Kae eruit was, was: 'Zo, dat doe ik niet snel nog een keer'", aldus Van As, die toegeeft al snel van gedachten te zijn veranderd.

"Vooral die bevalling zelf vond ik een happening. Gelukkig vergeet je dat allemaal ook, want inmiddels denk ik: dat wil ik toch nóg wel een keer. Dus mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op."

De voormalige hockeyster vertelt dat het vaderschap een vertederende kant in haar partner, topschaatser Kramer, naar boven heeft gehaald. "Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en is echt een hele lieve vader."

Van As en Kramer zijn sinds 2008 een stel.