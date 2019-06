Sam Bettens heeft de keuze over zijn transitie van vrouw naar man niet alleen gemaakt. De K's Choice-zanger die voorheen door het leven ging als Sarah betrok zijn familie en vrienden bij het proces, vertelt hij in de uitzending van talkshow M.

Bettens zegt al langer ontevreden te zijn geweest met zijn vrouwelijke lichaam. Zo droeg de zanger een sport-bh, omdat hij geen borsten meer wilde zien als hij langs een spiegel liep. Toen Bettens het verhaal van een kind van een vriendin hoorde, kreeg hij het idee dat hij iets moest doen met deze gevoelens.

"Ongeveer een jaar geleden zag ik een foto op Facebook van vriendinnen van mij die een dochtertje hadden dat al vanaf het moment dat hij kon praten, zegt dat hij een jongetje is. Ze lieten hem naar de kleuterklas gaan als jongen. Ik zag die foto en voelde dat ik jaloers was op een jongetje van zes", legt de zanger uit.

Bettens vertelt dat hij zijn vrouw direct betrok bij zijn gevoelens. "Vanaf dag één heb ik er met haar over gepraat en we zijn allebei al snel met vrienden gaan praten", vertelt hij. Ook met zijn familie werd gesproken. "Als ik toch op een dag die keuze zou maken, wilde ik dat iedereen erbij betrokken was en dat het niet als een bliksem op hen af zou komen."

Bettens, die zijn hormoonbehandeling een maand geleden is begonnen, moet nog afwachten hoe zijn stem gaat klinken. Toch kijkt hij hoopvol naar de toekomst. "Alle obstakels zijn weg. Ik voel me fantastisch en ongeduldig, want fysiek is er nog niets gebeurd. Ik voel dat ik de filter die ik als vrouw had, mag laten wegvallen en dat voelt echt als vrijheid aan."