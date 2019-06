Madonna is niet tevreden met het profiel dat The New York Times over haar publiceerde, stelt de zangeres donderdag in een verklaring bij een foto op Instagram.

Madonna werd in de aanloop naar het uitbrengen van haar volgende album voor een artikel gevolgd door journaliste Vanessa Grigoriadis. De zangeres haalt nu op sociale media hard uit naar de journaliste.

"Ik ben op z'n zachtst gezegd teleurgesteld", stelt ze. Madonna vindt dat Grigoriadis te veel op trivialiteiten focust, terwijl ze de kans kreeg om mee te lopen in het leven van de popster, wat niet voor velen is weggelegd. "Er kwam geen einde aan de verwijzingen naar mijn leeftijd, iets wat nooit was gebeurd als ik een man was geweest", schrijft ze.

Madonna heeft een naar gevoel overgehouden aan het artikel. "Ik voel me verkracht. Ik mag die term gebruiken, omdat ik op mijn negentiende ben verkracht. Dit artikel is bewijs dat The New York Times één van de oprichters van het patriarchaat is. En ik zeg: dood aan het patriarchaat. Ik zal altijd blijven proberen dit uit te roeien", aldus Madonna.

Madonna brengt op 14 juni haar nieuwe album Madame X uit. De singles Medellín, I Rise, Future en Crave zijn inmiddels al verschenen.