Nick Jonas vindt de vragen over zijn seksleven die hij in het begin van zijn carrière kreeg achteraf zwaar ongepast, vertelt de zanger in een interview met Harper's Bazaar. Hij is momenteel met zijn broers Joe en Kevin bezig met de comeback van de Jonas Brothers.

In het interview werden de zogeheten purity rings van de broers besproken. De Jonas Brothers stonden bekend om het dragen van ringen die symboliseerden dat ze maagd zouden blijven tot ze de juiste persoon hadden gevonden.

Op de vraag of ze die aandacht voor de ringen ongemakkelijk vonden, antwoordt Nick: "Het simpele antwoord is dat het vreselijk irritant was. Het werd een bepalende factor in hoe wij werden gezien als band, wat teleurstellend voor ons was. Ik probeerde liefde, romantiek en seks te ontdekken op een gevoelige leeftijd", licht de zanger toe.

"De vraag had eigenlijk moeten zijn of het wel gepast is om over het seksleven van een zestienjarige te praten. Dat is het absoluut niet en dat zou vandaag de dag ook niet zomaar meer kunnen", denkt Nick. Zijn broer Joe sluit zich daarbij aan. "Dat zou echt niet meer kunnen", voegt hij eraan toe.

De Jonas Brothers kwamen eerder dit jaar terug met hun eerste single in zes jaar tijd. Het lied Sucker werd een groot succes in de VS. De broers brengen op 7 juni het album Happiness Begins uit en geven in februari 2020 een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome.