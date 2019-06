Jeroen Pauw reageert op Yvon Jaspers' verdriet, Marc van der Linden vergeet zijn laptop door een scheet van een vrouw en wat is nou de relatiestatus van alle deelnemers en verleiders van Temptation Island? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Omdat de vaste schrijver van deze rubriek met vakantie is, wordt het roddeloverzicht deze week geschreven door iemand anders.

Dat Yvon Jaspers anderhalve maand geleden bij Jeroen Pauw aan tafel - waar ook de familie van Anne Faber zat - treurde over hoe eenzaam ze zich had gevoeld toen het Commissariaat voor de Media had besloten dat haar nevenfunctie tegen de Mediawet in gaat, is vast nog niemand vergeten.

Half bekend Nederland riep meteen al dat de houding van Jaspers op z'n zachtst gezegd ongepast was, maar van degene bij wie Jaspers aan tafel zat - Jeroen Pauw - hadden we nog niks gehoord. Tot afgelopen weekend, toen hij te gast was bij de nieuwe talkshow Café Hendriks & Genee.

Pauw vond het een ingewikkelde kwestie, vertelde hij aan Hélène Hendriks en Wilfred Genee. "Yvon Jaspers is een presentatrice die een verhaal heeft wat ik best graag wilde horen. Ze had problemen met haar werkgever, ze is de presentator van het populairste programma van de publieke omroep en ze voelde zich niet gewaardeerd."

De redactie van Pauw bepaalde dat de talkshow zou beginnen met Jaspers, terwijl de vader en oom van Anne Faber dan ook aan tafel zaten. "En als Yvon dan op dat moment vertelt hoe erg haar leven is, dan weet je natuurlijk dat iedereen voelt dat er aan tafel iets is wat onmetelijk veel erger is dan dat", aldus Pauw.

De talkshowhost had getwijfeld of hij moest ingrijpen. "Ik voelde dat natuurlijk heel erg aan die tafel, maar ik dacht als ik nu zeg 'Yvon, je weet toch wel dat die mensen die tegenover jou zitten nog iets veel ergers hebben meegemaakt, waarbij alles wat jij meemaakt in het niet valt', dan is het nog erger. Dus ik hoopte dat er een moment zou komen dat Yvon zou zeggen: 'Ja, waar heb ik het eigenlijk over.'"

Dat moment kwam er niet, weten we. Om toch nog haar kant van het verhaal te horen, nodigde Genee de Boer Zoekt Vrouw-presentatrice deze week ook uit voor een interview in Café Hendriks & Genee. Ze heeft echter geen tijd, vertelde Genee bij Radio Veronica. "Yvon heeft het te druk om op het verzoek in te gaan. Ze zal het dan ook niet doen", las hij een mail van haar management voor.

Marc van der Linden schijt ervan

Marc van der Linden heeft een roerige week achter de rug. Het begon allemaal heel gezellig en ontspannen met een reisje naar Barcelona, maar op het vliegveld ging het mis. "Het moment dat je beseft dat je écht je laptop bij de security op Barcelona Airport hebt laten liggen levert wel een beeldige foto op", schreef de royaltyverslaggever bij een foto waarop hij nogal beteuterd kijkt. "Maar met een gezicht alsof ik hevige constipatie heb. Dat heb ik niet, want ik schijt ervan dat ik niet goed heb opgelet."

Wat was hier gebeurd? Het was allemaal de schuld van een vrouw die een windje liet toen ze haar schoenen moest uitdoen. Of zeg maar een gerust een wind, want hij was zo hard dat Marcs reisgenoot van schrik een gat in de lucht sprong. "Dát, met de stank (denk slachthuis, composthoop, gymtas die al weken staat gecombineerd met de odeur van een varkensstal) kostte me dus een laptop."

Einde verhaal, zou je denken. Maar nee! Marc was waarschijnlijk erg gehecht aan zijn laptop, want hij besloot weer terug te vliegen naar Barcelona. "Zag er huizenhoog tegenop maar dacht net: niet klagen, laptop is niet kwijt en Barcelona is een fijne stad." En daarom plakte hij er ook maar weer een overnachtinkje aan vast.

Je bent (niet) de liefde van m'n leven

Hoewel het laatste seizoen van Temptation Island het saaiste seizoen ooit was, blijft het liefdesleven van alle oud-kandidaten en -verleiders gelukkig wél de gemoederen bezighouden. Het ging na de opnamen uit tussen Roger en Laura, maar ze kwamen weer bij elkaar. Nu is het tóch weer uit.

Dan Rodanya en Morgan. In het programma werd niet helemaal duidelijk hoe het nou zat - hoewel er wel het een en ander gebeurd leek te zijn tussen Rodanya en verleider Danicio - maar na de laatste aflevering hoorden we van Rodanya dat het uit was. Ze sprak een paar keer af met Danicio, maar ook hij bleek niet de liefde van haar leven. Morgan zat in de tussentijd ook niet stil: hij werd onlangs gespot met Jamy, die we kunnen kennen van Ex on the Beach.

Ook tussen Heikki en 'ons' Milou ging het allemaal maar moeizaam. In de laatste aflevering van het realityprogramma was te zien dat zij hem aan de kant had gezet, maar blijkbaar kreeg ze daar al snel spijt van en probeerden de twee het opnieuw. Dat duurde slecht een paar weken, want de twee hadden constant ruzie. Volgens de laatste berichten - van Heikki en Milou zelf - zijn de twee toch tot de conclusie gekomen dat ze niet zonder elkaar kunnen. Kleine recap: uit, aan, uit, aan. Wordt vervolgd.