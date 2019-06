Shakira verscheen donderdag voor de Spaanse rechter, omdat ze wordt verdacht van belastingfraude. De zangeres laat via haar pr-team weten dat ze zich van geen kwaad bewust is.

Shakira wordt ervan verdacht zo'n 14,5 miljoen euro aan belasting te hebben ontdoken via belastingparadijzen. Er zijn zes aanklachten tegen haar ingediend.

De zaak werd eerst door de Spaanse belastingdienst behandeld. Nadat Shakira had besloten geen schikking te treffen, werd ze voor de rechter gedaagd.

De vermeende fraude zou zijn gepleegd in de periode van 2012 tot en met 2014. Volgens de aanklager woonde Shakira toen in Barcelona. Haar advocaten beweren echter dat ze officieel in de Bahama's woonde, waar ze een huis heeft.

"Shakira heeft altijd in elk land waar ze werkzaam was voldaan aan haar belastingverplichtingen, ook in de periode tussen 2011 en 2014", luidt het in de officiële verklaring van Shakira's pr-bureau. "Zodra Shakira te horen kreeg dat ze volgens de Spaanse belastingdienst nog een bedrag moest betalen, heeft ze dat direct gedaan."

Shakira heeft sinds 2011 een relatie met FC Barcelona-voetballer Gerard Piqué. Ze hebben samen twee zoons.

De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan.