Actrice Ellen Pompeo, bekend van haar rol als Dr. Meredith Grey in de ziekenhuisserie Grey's Anatomy, vond de set de eerste tien seizoenen een "giftige werkomgeving". Dat vertelt ze in een gesprek met actrice Taraji P. Henson, voor een video van Variety.

"We hadden echt een serieus probleem op de set", vertelt de 49-jarige Pompeo. "Ik denk tijdens de eerste tien jaar. Mensen gedroegen zich naar. Het was een hele giftige werkomgeving."

Desondanks koos de actrice ervoor om aan de serie mee te blijven werken. "Tijdens het zesde seizoen kreeg ik een dochter en moest ik dus ook aan een ander gaan denken. Ik was veertig jaar en dacht: waar kom ik anders aan zo veel geld op deze leeftijd? Dus besloot ik te blijven."

Inmiddels zijn er vijftien seizoenen van de serie verschenen en is de situatie op de set volgens Pompeo beter. "Het is zo opmerkelijk hoe de industrie is veranderd in het laatste decennium", vertelt de actrice. "Na seizoen tien kwamen er een paar grote verschuivingen. Met Debbie Allen als uitvoerend producent en regisseur zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen."

Pompeo wilde voor cultuuromslag op set zorgen

Pompeo vertelt hoe zij en Grey's Anatomy-bedenker Shonda Rhimes voor een betere cultuur op de set wilden zorgen. "Het werd mijn doel om een ervaring te hebben waar ik trots op zou zijn", vertelt Pompeo.

"Er is in die tien jaar zo veel onrust geweest. De show was fantastisch voor het publiek, maar rampzalig achter de schermen. De laatste vijf jaar is het onze missie geweest om daar verandering in te brengen."