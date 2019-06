Inbrekers hebben zich toegang weten te verschaffen tot het huis van Peter Beense. De volkszanger was tijdens de inbraak op vakantie.

De Amsterdammer laat woensdag aan RTL Boulevard weten dat de inbrekers gouden sieraden en een aantal erfstukken hebben buitgemaakt.

"We zijn erg geschrokken en het is een vervelend idee dat de dieven in huis zijn geweest", zegt de 55-jarige zanger tegen de entertainmentrubriek.

Vanaf 2004 stond Beense in verschillende grote en kleine zalen in Nederland. Zo trad hij op in Koninklijk Theater Carré en de voormalige Heineken Music Hall in zijn geboorteplaats. Ook trad hij in 2011 op tijdens de Halftime Show van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA.