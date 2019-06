Miley Cyrus heeft via Instagram gereageerd op een incident met een fan eerder deze week in Barcelona. De zangeres werd vastgegrepen door een man die haar een kus gaf toen ze samen met haar echtgenoot Liam Hemsworth haar hotel verliet. Ze schrijft dat ze hier niet van gediend is.

Hoewel fans van de zangeres haar een hart onder de riem staken nadat beelden van het incident online verschenen, zijn er ook mensen die vinden dat het haar eigen schuld is. Cyrus deelt reacties waarin geschreven wordt dat ze dit soort gedrag uitlokt door de manier waarop ze zich kleedt.

Op hen reageert ze als volgt: "Ze kan zich kleden zoals ze zelf wil. Ze kan nog maagd zijn. Ze kan het bed delen met vijf verschillende mensen. Ze kan een echtgenoot hebben. Ze kan een vriendin hebben. Ze kan naakt zijn. Maar je kunt haar niet vastgrijpen zonder haar toestemming!"

In haar reactie verwijst Cyrus naar haar nieuwe single Mother's Daughter. Het lied is te vinden op de op 31 mei verschenen EP She Is Coming. Later dit jaar volgen nog twee EP's met elk zes nieuwe liedjes.