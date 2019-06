Elle van Rijn (52) is afgelopen zondag in Italië getrouwd met haar vriend Nicola Villa.

Van Rijn is sinds zo'n zes jaar samen met de Italiaanse Villa. "Ik moest eerst gevraagd worden", vertelde ze dinsdagavond in 6 Inside over waarom een huwelijk even op zich liet wachten. "Hij is een traditionele man, dus er was geen sprake van dat ik hem zou vragen."

De twee trouwden in Montevecchia, een plaats tussen Como en Milaan. Van Rijn was eerder getrouwd met Victor Neyndorff, met wie ze een zoon en een dochter kreeg. Ook was ze getrouwd met Kaja Wolffers. Met hem kreeg ze twee dochters.

De schrijfster leerde Villa, die al twee zoons heeft, kennen via een blind date. "We hadden een gemeenschappelijke kennis. Ik had er niet veel van verwacht, maar hij bleef aanhouden", aldus Van Rijn. "Na een half jaar zei ik: toe maar. Toen zagen we elkaar weer en sloeg de vonk meteen over."