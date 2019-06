Liam Payne kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij de populaire boyband One Direction, vertelt hij in een interview met de Australische editie van Men's Health.

"Als je honderden concerten in je agenda hebt waarbij je dag in, dag uit dezelfde 22 liedjes moet zingen, dan moet je er staan, ook al ben je ongelukkig", vertelt de 25-jarige zanger.

"Het was bijna alsof je een Disney-kostuum aantrok voor je het podium op ging", aldus Payne. "Onder dat kostuum voelde ik vaak een hoop woede, omdat ik geen idee had hoe ik moest omgaan met alle druk."

Daar heeft hij ook nu nog last van. "Ik vind het heel lastig om 'nee' te zeggen, want ik wil mensen graag te vriend houden. Dat zit in mijn karakter."

Ondanks de druk had Payne ook lol met de andere vier bandleden. "We hadden een mooie tijd, maar soms voelde het een beetje giftig."

One Direction kondigde in 2015 een "pauze voor onbepaalde tijd" aan. Louis Tomlinson zei onlangs dat een reünie onvermijdelijk is. "Onze neuzen staan nog steeds dezelfde kant op. Ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal gedaan hebben wat we wilden doen. Nu moeten we alleen nog het juiste moment zien te vinden", aldus Tomlinson.