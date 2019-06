Ronald Koeman en zijn vrouw Bartina zijn sinds kort grootouders. De bondscoach verwacht dat hij zich als opa anders gaat gedragen.

"Ik schat in dat ik wat losser zal zijn", zegt hij in Helden. "Als vader was ik wel van de puntjes op de i, dat heb ik weer van mijn vader overgenomen. Afspraken kom je na. En als we met de kinderen ergens heen gingen, moesten ze niet te veel lawaai schoppen."

Zoon Tim en diens verloofde Chloë kregen afgelopen april hun eerste kindje en dochter Debbie is in juni uitgerekend. Koeman zegt dat hij de tijd zal hebben om het ouderschap van zijn kinderen actief te steunen.

"Een van de voordelen van het bondscoachschap is dat ik niet meer elke dag op het veld sta. De kinderen kunnen nu ook wat meer een beroep op me doen. Toen de kinderen klein waren, was ik heel veel weg. Bartina heeft grotendeels de opvoeding van Debbie, Tim en Ronald junior voor haar rekening genomen. Nu kunnen we wat makkelijker samen leuke dingen doen met de kleinkinderen en daar heb ik heel veel zin in."

'De wereld verhardt'

Hoewel de 56-jarige Koeman veel zin heeft om tijd met zijn kleinkinderen te besteden, maakt hij zich ook zorgen over de wereld waar ze in terechtkomen.

"Ik hoorde gisteren op tv het verhaal van een vrouwtje dat met haar rollator over straat ging en van wie de tas werd afgepakt. Hoe laf kun je zijn? Verschrikkelijk. De wereld verhardt."